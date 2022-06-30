Крупнейшее испанское издание «El Pais» коснулось предстоящего в Армении фестиваля Starmus

Корреспондент крупнейшего испанского периодического издания «El Pais» Нуно Домингес обратился к предстоящему в сентябре в Армении VI Международному фестивалю Starmus.

Как сообщает «Арменпресс», автор пишет в статье, что фестиваль отметит 50-летие изучения планеты Марс.

«Этой осенью в Армении пройдет шестой фестиваль Starmus - уникальное мероприятие, объединяющее космонавтов, лауреатов Нобелевской премии и влиятельных ученых с музыкальными звездами.

Подробнее со статьей можно ознакомиться здесь.

Благодаря фестивалю STARMUS Армения в первой декаде сентября станет мировым центром науки, технологий, искусства и музыки, сюда приедут известные ученые и звезды.

Ожидается, что в сентябре Армения примет всемирно известных астронавтов Чарльза Болдена (Charles Bolden), Криса Хэдфилда (Chris Hadfield), Джима Багьяна (Jim Bagyan), Джорджа Нильда (George Nild), Чарли Дьюка (Charlie Duke), лауреатов Нобелевской премии Эдварда Моузера (Edward Moser), Кип Торна (Kip Thorne), Эммануэля Шарпентье (Emmanuelle Sharpantier), ученых Тони Фаделя (Tony Fadell), Брайана Грина (Brian Greene), Донна Стрикленда (Donna Strickland), группу Sons Of Apollo, Рика Вейкман (Rick Wakeman), Сержа Танкяна (Serj Tankian), Тиграна Амасян (Tigran Hamasyan), Андрея Макаревича (Andrey Macarevich), Дерека Шериняна (Derek Sherinian) и других известных артистов и ученых, которые посетят Армению для участия в фестивале.