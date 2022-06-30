Азербайджан вновь отложил встречу: Армен Григорян и Хикмет Гаджиев, возможно, встретятся в ближайшее время
15:19, 30 Июнь 2022
Встреча секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна и руководителя отдела внешней политики Аппарата президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, запланированная на 27-28 июня, не состоялась.
Как сообщает «Арменпресс», после заседания правительства на брифинге с журналистами секретарь Совбеза Армен Григорян сказал, что и до этого была договоренность встречи, но она также была отложена.
«Пока не известны четкие причины, по которым Азербайджан отложил встречу. У нас есть информация, что в будущем такая встреча может состояться», - сказал Армен Григорян.
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