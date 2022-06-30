Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль 2022

Азербайджан вновь отложил встречу: Армен Григорян и Хикмет Гаджиев, возможно, встретятся в ближайшее время

Азербайджан вновь отложил встречу: Армен Григорян и Хикмет Гаджиев, возможно, встретятся в ближайшее время

Встреча секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна и руководителя отдела внешней политики Аппарата президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, запланированная на 27-28 июня, не состоялась.

Как сообщает «Арменпресс», после заседания правительства на брифинге с журналистами секретарь Совбеза Армен Григорян сказал, что и до этого была договоренность встречи, но она также была отложена.

«Пока не известны четкие причины, по которым Азербайджан отложил встречу. У нас есть информация, что в будущем такая встреча может состояться», - сказал Армен Григорян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]