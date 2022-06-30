Есть почти 1,5 года, чтобы найти решения для дороги и для жителей Бердзора и Агавно: секретарь Совета безопасности

Вопросы, связанные с Бердзором и Агавно, обсуждаются с арцахскими партнерами с 9 ноября. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства 30 июня заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он отметил, что власти Арцаха работают над этим.

«У нас еще есть время, чтобы найти решения для дороги и для жителей. Есть почти 1,5 года, мы будем работать с правительством Арцаха и найдем решения», - сказал он.

Говоря о мирной повестке, секретарь Совета безопасности отметил, что не все так просто.

«Мы знаем о трудностях, но также понимаем, что единственно возможный способ обеспечения долгосрочной безопасности в нашем регионе - это мирная повестка. Мы будем продолжать работать в этом направлении, но мы понимаем, что это зависит не только от Армении», - сказал Григорян.