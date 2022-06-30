В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шанхайский Диснейленд 30 июня открылся после более чем трехмесячного перерыва. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Синьхуа". Парк закрывали из-за коронавируса. Его работу разрешили снова на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

Купить билет в Диснейленд можно было с 29 июня. На входе посетители должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позднее 72 часов назад, а также надеть маски и измерить температуру.

Также в Шанхае постепенно возобновляется обслуживание в заведениях общественного питания.

Рестораны, расположенные в районах, в которых отсутствуют зоны эпидемиологического риска, а также где за прошедшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, могут начать обслуживать клиентов непосредственно в заведениях, согласно указанию городских властей. Однако пропускная способность этих точек общепита составит 50-70% от максимальной. Посетители при входе в ресторан обязаны предъявить "зеленый" QR-код здоровья и отрицательный результат теста.

В понедельник и вторник в Шанхае не было выявлено новых случаев локального заражения COVID-19, сообщил городской комитет здравоохранения.