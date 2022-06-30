Великобритания выделит 500 тыс фунтов стерлингов на разминирование в Армении и Азербайджане

Великобритания выделит еще 500 тыс фунтов стерлингов на разминирование в Армении и Азербайджане. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства Великобритании, финансирование позволит Программе развития Организации Объединенных Наций помочь с обучением и консультациями экспертов по эффективному разминированию.

“Вклад Великобритании в разминирование в этом регионе — одном из наиболее загрязненных наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами в мире — в настоящее время составляет более 1 миллиона фунтов стерлингов”, - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что новое финансирование обеспечит жизненно важное обучение и консультации экспертов, чтобы сделать район безопасным, предотвратить травмы и спасти жизни.

“Этот вклад Великобритании позволит использовать опыт ООН, снизить риски для жизни гражданских лиц как в Армении, так и в Азербайджане, а также позволит людям восстановить свою жизнь.

В духе защиты всех народов региона Великобритания призывает Армению и Азербайджан подписать конвенции ООН, направленные на прекращение использования противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов. Мы призываем власти обеспечить, чтобы ООН и другие гуманитарные организации могли в полной мере способствовать поддержанию мира и развития во всех частях региона, - сказал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Джеймс Клеверли.

После 44-дневной войны Великобритания уже выделила в 2021 году полмиллиона фунтов стерлингов на поддержку разминирования в Нагорном Карабахе и вокруг него.