Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсуждены вопросы проведения земельных реформ

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы земельных реформ.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты проблемы сокращения неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения, распределения земельных участков, расширения орошаемых площадей, а также основные причины неиспользования земельных участков и работы, проведенные до сих пор в рамках земельных реформ. Были обсуждены вопросы, связанные с укрупнением земель, реализацией пилотной программы развития рынка земли, разработкой и применением предлагаемых экономических механизмов обработки и консолидации земель.

Подчеркнута важность инвентаризации орошаемых, но не обрабатываемых земель, реализации мероприятий по повышению эффективности обработки земель.

По вышеуказанным вопросам состоялся обмен мнениями, со стороны руководителей заинтересованных ведомств были представлены различные предложения и замечания.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность проведения земельных реформ и повышения рентабельности фермерских хозяйств, в том числе за счет укрупнения обрабатываемых земель. Глава правительства поручил ответственным лицам сформировать соответствующую рабочую группу, которая разработает дорожную карту действий. Премьер-министр посчитал необходимым также реализовать пилотную программу, которая поможет выявлению проблем и дальнейшей эффективной реализации реформ.