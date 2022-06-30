США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется: Байден
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден.
"Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
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