США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется: Байден

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.