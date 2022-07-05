UTAIR: дан старт рейсам из Санкт-Петербурга в Ереван

В июле авиакомпания Utair запустила три новых международных рейса из Санкт-Петербурга, среди которых также направление в Ереван.

В числе новых направления авиакомпании также Ташкент и Баку.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Utair Passenger Airlines Олег Семенов.

«Для удобства пассажиров мы расширяем маршрутную сеть из Санкт-Петербурга. Запуск международных рейсов из Северной столицы – важное событие для нас и наших пассажиров. Мы уверены, что новые направления заинтересуют как туристов, так и бизнесменов», - сказал Олег Семенов.