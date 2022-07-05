UTAIR: дан старт рейсам из Санкт-Петербурга в Ереван
16:32, 5 Июль 2022
В июле авиакомпания Utair запустила три новых международных рейса из Санкт-Петербурга, среди которых также направление в Ереван.
В числе новых направления авиакомпании также Ташкент и Баку.
Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Utair Passenger Airlines Олег Семенов.
«Для удобства пассажиров мы расширяем маршрутную сеть из Санкт-Петербурга. Запуск международных рейсов из Северной столицы – важное событие для нас и наших пассажиров. Мы уверены, что новые направления заинтересуют как туристов, так и бизнесменов», - сказал Олег Семенов.
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