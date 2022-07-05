Госсекретарь США проведет переговоры с главой МИД КНР на полях встречи G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с руководителем МИД Китая Ван И на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20), которая состоится на текущей неделе на индонезийском острове Бали. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он сообщил, что период с 6 по 11 июля Блинкен проведет на Бали, а также в столице Таиланда Бангкоке. "Сначала госсекретарь Блинкен отправится на Бали, в Индонезию, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств G20, где он подтвердит нашу приверженность работе с международными партнерами с целью противостояния глобальным вызовам, в том числе проблемам продовольственной и энергетической безопасности", - проинформировал Прайс. Кроме того, он упомянул необходимость ответа на "угрозу, которую представляет для международного порядка" специальная военная операция России на Украине.

"В дополнение к участию во встречах, связанных с G20, госсекретарь проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Среди прочих двусторонних контактов госсекретарь Блинкен также встретится с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И на полях G20", - добавил Прайс.

"В Бангкоке, в Таиланде, госсекретарь Блинкен встретится с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей и вице-премьером и министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем", - отмечается в сообщении.