Делегации США и Ирана не смогли договориться по СВПД

Делегации США и Ирана на смогли достичь договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по итогам прошедших переговоров в столице Катара Дохе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли в интервью NPR.

"Был надежда, что делегация Ирана продемонстрирует желание вернуться к соглашению, однако они не смогли дать ответа. Эта возможность оказалась потерянной", - сообщил Мэлли.

"Мы думаем, что Иран еще не принял фундаментального решения, заинтересована ли страна в возобновлении соглашения, или нет, но им придется решить этот вопрос для себя, поскольку однажды соглашение может оказаться в прошлом", - добавил он.

Американский спецпосланник также отметил, что Иран значительно приблизился к получению материала, необходимого для создания ядерного оружия, что вызывает беспокойство США и их партнёров.