Предстоящие на 6 июля мероприятия
17:30, Июль 05, 2022
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- 14:23 Новоназначенный посол Лаоса вручил верительные грамоты президенту Республики Армения
- 13:55 Уровень озера Севан остается ниже на 5 сантиметров по сравнению с июлем прошлого года
- 13:53 Принципы территориальной целостности государств и нерушимости границ должны соблюдаться: Секретарь Совбеза Ирана
- 13:43 Блинкен заявил Лапиду о готовности США противостоять "угрозам"
- 13:32 Проблема очередей на КПП «Ларс» будет полностью решена в течение ближайшего месяца: министр экономики
- 13:25 Впервые в истории независимой Армении будет построено новое село: Пашинян
- 13:15 Крепость Эребуни - один из брендов Армении: армяно-французские археологическая экспедиция подытожила итоги раскопок
- 13:04 Число претендентов на получение гражданства РА достигло огромных объемов: заместитель начальника полиции
- 12:40 Начальник Генштаба станет первым заместителем министра обороны: парламент принял законопроект
- 12:33 Национальное Собрание приняло проект предоставления квартиры в Ереване офицерам, окончившим военное учебное заведение
- 12:27 Статуя Иисуса Христа повысит интерес туристов к Армении: Никол Пашинян
- 12:06 Закрытие 19-го «Золотого абрикоса» ознаменует фильм Карин Ованнисян «Небывалая республика»
- 11:57 Никол Пашинян поручил отремонтировать стену церкви Святой Аствацацин в Бжни, которая на грани обрушения
- 11:56 Президент Алжира выступил за участие всех лидеров в саммите Лиги арабских государств
- 11:33 Объявлен международный конкурс на ремонт 2-х тоннелей Дилижана
- 11:15 Реализация достигнутых договоренностей зависит от работы соответствующих ведомств Армении и Турции: Пашинян
- 11:02 Татевик Симонян, соучредитель SPRING PR, будет представлять Армению в глобальном консультативном совете WCFA
- 11:00 Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания
- 10:38 Активисты из Южной Кореи отправили медикаменты в КНДР на воздушных шарах
- 10:18 Три концерта, известные композиторы и солисты: стартует фестиваль современной классики имени Пендерецкого
- 10:01 Премьер Новой Зеландии призвала реформировать ООН
- 09:55 В Армению прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Шамхани
- 09:52 «Арарат» постарается добиться хорошего результата в двух матчах против «Шкендии»
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