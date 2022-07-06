Цены на цветные металлы - 05-07-22

ЛОНДОН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.92% и составила 2392.00 долларов США, цена на медь снизилась на 4.20% и составила 7670.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.95% и составила 1939.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.68% и составила 22652.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.26% и составила 26000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 4.04% и составила 2992.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.41% и составила 37610.82 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 65445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.