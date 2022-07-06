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Европейские индексы снизились - 05-07-22

Европейские индексы снизились - 05-07-22

МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.91% и составил 12401.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.68% и составил 5794.96 пункта, британский FTSE снизился на 2.86% и составил 7025.47 пункта, а российский RTSI снизился на 8.19% и составил 1146.68 пункта.


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