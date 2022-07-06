Мы играли умнее: Егише Меликян
09:54, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Главный тренер ереванского "Пюник" Егише Меликян доволен результатом - ничьей с "Клуж" в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Учитывая проблемы, существовавшие до игры, я считаю зарегистрированный результат нормальным. Ребята сделали все возможное. Мы очень хорошо проанализировали соперника. Я даже ездил в Австрию, чтобы посмотреть их товарищеские матчи. Нам удалось перекрыть сильные точки противника», - сказал Меликян в беседе с журналистами, сообщает «Арменпресс».
По словам эксперта, сложно за 10 дней создать новую команду и начать борьбу в Лиге чемпионов.
«Ответный матч будет для нас сложнее. Мы сыграли более умную игру», — сказал специалист.
В первом раунде квалификации Лиги чемпионов ереванский «Пюник» принимал румынский клуб «Клуж». Матч закончился со счетом 0:0.
Ответный матч состоится 13 июля и начнется в 22:30 по ереванскому времени.
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