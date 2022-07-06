Рекс Каламян прокомментировал победу сборной Армении в чемпионате малых европейских стран
10:06, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Главный тренер сборной Армении по баскетболу Рекс Каламян прокомментировал победу сборной Армении на чемпионате Европы малых стран.
«Я очень счастлив и доволен выступлением команды. За это время мы вели упорную борьбу и показали силу армянского духа. Я думаю, что мы, армяне, несмотря на многие испытания, продолжаем стоять твердо. Команда показала это и в финальном матче, и в целом на протяжении всего турнира. Они упорно играли, играли друг за друга, и я очень рад за них", - передает слова Каламяна пресс-служба федерации баскетбола, сообщает «Арменпресс».
По словам эксперта, финал был действительно сложным, потому что у Мальты было заметное преимущество в первые минуты.
«Надеюсь, что в будущем я смогу продолжить работу с этой командой и внести свой вклад в развитие баскетбола в Армении. Я здесь и хочу помочь. Не знаю, как сложится в будущем, но меня очень волнует будущее армянского баскетбола, - сказал Рекс Каламян.
Сборная Армении обыграла команду Мальты со счетом 84-68 в финале чемпионата Европы малых стран и стала победителем турнира. До этого Армения выигрывала матчи против Гибралтара, Сан-Марино и Андорры. Такого же успеха сборная добилась и в 2016 году.
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