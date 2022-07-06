СМИ: главы МИД Японии, Южной Кореи и госсекретарь США могут встретиться на Бали

Руководители внешнеполитических ведомств Японии, Южной Кореи и США могут провести трехсторонние переговоры на полях встречи глав МИД G20 на Бали. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета Yomiuri.

По ее сведениям, в настоящее время стороны проводят соответствующие согласования относительно встречи 7-8 июля. Главной темой переговоров, как ожидается, станет ракетно-ядерная программа КНДР и меры реагирования на ее развитие.

Вместе с тем источники издания сообщили, что встреча глав МИД Японии и Китая, вероятно, не состоится, а двухсторонний контакт между главами МИД Японии и Южной Кореи может быть лишь на неформальном уровне.

В конце июня японский премьер Фумио Кисида, а также президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль провели на полях саммита НАТО в Мадриде первую за пять лет трехстороннюю встречу на высшем уровне. Тогда они договорились сотрудничать по КНДР.