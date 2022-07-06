Стартовало внеочередное заседание Национального собрания

ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании РА началась внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», заседание было созвано по инициативе правительства.



Повестка дня включает 23 вопроса. Парламент планирует рассмотреть в первом и втором чтении законопроекты о внесении изменений и дополнений в Закон «О приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы», о внесении изменений в Закон «О лекарственных средствах», о внесении изменений в Закон «О медицинской помощи и обслуживании населения» и ряд других законодательных инициатив.



Во втором чтении депутаты также обсудят изменения и дополнения в закон «О государственной пошлине», изменения и дополнения в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения» и другие законопроекты.