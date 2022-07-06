Адам Шифф внес в закон поправку, предусматривающую немедленное освобождение армянских заключенных
10:46, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Конгрессмен США Адам Шифф внес поправку в Закон об ассигнованиях на 2023 финансовый год, призывающую Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных и гражданских лиц. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Американский комитет Ай дат.
Десяток конгрессменов выразили свою поддержку поправки 698.
Делегация Ай Дат в США заявила, что прилагает большие усилия для увеличения числа сторонников поправки 698 во время обсуждения в процедурном комитете Палаты представителей на следующей неделе.
Если поправки к Закону об ассигнованиях на национальную безопасность будут приняты комитетом, они будут поставлены на голосование в Палате представителей США.
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