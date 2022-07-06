Федерация баскетбола считает логичной победу сборной Армении в чемпионате Европы малых стран
11:46, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Федерация баскетбола Армении считает логичной победу сборной Армении в чемпионате Европы малых стран. Такое мнение на встрече с журналистами в пресс-зале «Арменпресс» высказал генеральный секретарь Федерации баскетбола Армении Артур Назарян.
«Международный турнир, прошедший в Ереване перед чемпионатом Европы, показал, что сборная Армении может показывать хорошие результаты. Результат, зафиксированный Мальтой, был закономерен и ожидаем. Рекс Каламян поставил перед командой задачу выиграть все матчи", - сказал он.
Назарян подчеркнул, что, правильно оценив потенциал команды и возможности государства, федерация в будущем задумается об участии в турнирах другого уровня.
«Желанием Рекса Каламяна было не только добиться успеха в сборной, но и развивать баскетбол. Что касается Криса Зонса, то он будет играть за команду в будущем. И он подписал контракт с командой «Валенсия», — сказал он.
Федерация также планирует реализовать специальную программу подготовки тренеров с помощью Рекса Каламяна. Около 3000 молодых людей регулярно играют в баскетбол в Армении.
Член сборной Армении по баскетболу Альберт Тадевосян также связывает победу с правильной работой тренеров и команды.
«У нас не было большого подготовительного периода. Подготовительный этап занял всего несколько недель. Тренеры проделали большую работу, и тренировки принесли свои плоды. Я изначально шел к победе, потому что пропустил турнир 6 лет назад из-за травмы", - сказал баскетболист.
Сборная Армении обыграла команду Мальты со счетом 84-68 в финале чемпионата Европы малых стран и стала победителем турнира. До этого Армения выигрыла матчи против Гибралтара, Сан-Марино и Андорры. Такого же успеха сборная добилась и в 2016 году.
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