Крупная американская компания Align Technology открыла офис в Ереване
12:29, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Align Technology, крупная американская компания, занимающаяся производством цифровых 3D-сканеров и прозрачных сглаживающих устройств Invisalign, используемых в ортодонтии, открыла офис в Ереване.
Как сообщает «Арменпресс», компания развивает медицинские технологии с использованием инновационных решений. Суммарные активы Align Technology составляют 19,5 млрд долларов, в ней работает около 22 500 сотрудников в разных странах мира.
Компания перевела часть своих сотрудников из Москвы в Ереван, но в новом офисе компании осталось 32 вакансии.
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