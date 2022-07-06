Арестованы лица с высшим статусом в криминальной иерархии, в том числе «воры в законе»

ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральная прокуратура РА сообщает о задержании лиц с высшим статусом в криминальной иерархии, в том числе "воров в законе". Как сообщает «Арменпресс», об этом распространила сообщение Генеральная прокуратура РА.



Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СНБ РА, были получены данные о лицах, занимающих высший статус в криминальной иерархии, создании и управлении группой с криминальной субкультурой лицом с высшим статусом в криминальной иерархии, а также ряд лиц, входящих в группу с криминальной субкультурой, об участии и причастности к реализации ее целей.



«При наличии достаточных оснований, уже в 2022 г. 7 апреля было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. В ходе уголовного производства в результате совместных действий Следственного комитета РА и сотрудников СНБ при координации Генеральной прокуратуры РА были получены достаточные фактические данные о том, что т.н. «вор в законе» С.А. с высшим статусом в криминальной иерархии заведовал группой, несущей криминальную субкультуру, через которую он давал задания разным людям заниматься решением частных вопросов.



Кроме того, С.А., согласно правилам поведения, установленным и признанным группировкой, носящей уголовную субкультуру, посредством различных лиц, участвующих в преступной субкультурной группировке и вовлеченных в реализацию преследуемых ею целей, путем четкого распределения их действий, организовал сбор денежных средств от различных лиц, а также уголовно-исполнительных учреждений и распоряжался незаконной выгодой, полученной посредством группировки, носящей уголовную субкультуру, так называемой суммой, собранной в качестве «обшака».

В 2022 году прокурор осуществляет надзор за досудебным производством по совокупности полученных доказательств. Согласно решениям от 6 июля уголовное преследование возбуждено в отношении 7 лиц, 3 из которых являются лицами с высшим статусом в криминальной иерархии, в том числе 2 так называемых «воров в законе». Задержано 6 человек, в ходе обысков обнаружено и изъято около 180 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.



Уведомление: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.