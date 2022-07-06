Пострадавшими от взрыва в Аштаракском отделении "Юнибанка" являются сотрудники банка: Следственный комитет
13:25, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Арагацотнском областном следственном управлении Следственного комитета РА принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств взрыва, произошедшего в отделении ОАО "Юнибанк".
Как сообщили «Арменпресс» в Следственном комитете, сообщение о взрыве в городе Аштарак поступило в службу 911 МЧС РА 6 июля 2022 года, в 09:05.
Взрыв произошел в Аштаракском отделении ОАО «Юнибанк» около 09:03, по предварительным данным, в результате утечки газа, в результате чего семеро сотрудников были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. один из которых скончался в больнице.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 412 Уголовного кодекса РА, ведется предварительное следствие.
Решением органа, осуществляющего производство, назначаются судебно-медицинская, судебно-взрывная, судебно-техническая, судебно-пожарная, судебно-медицинская и судебно-медицинская экспертизы.
Следственному органу даны указания.
Уведомление: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.
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