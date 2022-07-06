На ратификацию НС были представлены вопросы соглашения о совместной деятельности стран СНГ в космической сфере

ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Национальному Собранию РА было представлено соглашение "Об осуществлении совместной деятельности государств-участников Сотрудничества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях". Как сообщает «Арменпресс», проект ратификации соглашения представил на заседании НС заместитель министра высокотехнологичной промышленности Авет Погосян.



Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года правительствами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. «Целью соглашения является определение правовых и организационных основ многостороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также содействие созданию правовой базы для разработки соглашений и иных договоренностей по отдельным направления совместной космической деятельности и заключение их между сторонами и участниками совместной деятельности", - сказал Погосян.



Соглашение вступило в силу 20 сентября 2019 года. Оно вступило в силу для Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Не ратифицировала его только Армения. Соглашение определяет следующие рамки сотрудничества: фундаментальные и прикладные космические исследования, включая дистанционное зондирование космической среды, астрономические исследования, дистанционное зондирование Земли, координационно-временное и позиционное обеспечение, решение проблемы утилизации космического мусора, предотвращение астероидной и кометной угроз и др.



«В рамках соглашения будет предоставлена возможность сотрудничества в сфере спутниковых навигационных систем, технологий и связанных с ними услуг. Также это позволит использовать результаты космической деятельности в различных сферах социально-экономического развития, защищать космическую среду, предотвращать ее и контролировать накопление космического мусора, проводить исследования природных ресурсов, а также осуществлять мониторинг чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий", - сказал замминистра.



По его словам, целесообразность ратификации соглашения вытекает из необходимости выполнения 34-го пункта Приложения №1 Министерства высокотехнологичной промышленности РА , утвержденного соответствующим постановлением Правительства РА от 18 ноября 2021 года, что во многом будет способствовать расширению международного сотрудничества в космической сфере. Замминистра сделал это очень важным, рассматривая вопрос управления недавно запущенным спутником и его дальнейшей эксплуатацией, обменом данными.

Сергей Багратян заметил, что соглашение было представлено с оговоркой и поинтересовался, в чем она залючается.

В ответ на это Погосян сказал, что оговорка касалась возможного участия соседнего государства в соглашении, на данный момент оно не является членом соглашения, а в дальнейшем эти оговорки будут учтены в случае выражения подобного желания.