В Раде заявили, что иностранные доноры направили в бюджет Украины почти $11 млрд

Иностранные доноры с 24 февраля предоставили Украине $10,88 млрд на финансирование расходов ее государственного бюджета, в последнее время приток таких средств увеличивается. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"По данным с 24 февраля по 5 июля, объем финансирования госбюджета от международных партеров составил 322,5 млрд гривен ($10,88 млрд)", - написал он в Telegram-канале.

"Для понимания темпов, только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46%, или 101,8 млрд гривен ($3,44 млрд)", - добавил депутат.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на прошлой неделе сообщал, что бюджетные расходы в настоящий момент составляют 250 млрд гривен ($8,45 млрд), поступления от налогов и пошлин - 70-100 млрд гривен ($2,35-3,4 млрд). По его словам, дефицит составляет $4-5 млрд в месяц, его покрывают за счет международной помощи и займов. По словам премьер-министра, украинские власти договорились с западными странами о предоставлении финансовой поддержки на сумму почти $29 млрд. Шмыгаль заявил, что ожидаемый Украиной объем помощи составлял около $20 млрд. На Международной конференции по восстановлению экономики Украины в Лугано власти Украины представили план по восстановлению страны, предусматривающий расходы в объеме $750 млрд.