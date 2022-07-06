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Борцы подвели итоги молодежного чемпионата Европы

Борцы подвели итоги молодежного чемпионата Европы
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Тренеры юношеской сборной Армении по греко-римской борьбе и призеры чемпионата Европы подвели итоги чемпионата.

На встрече с журналистами в пресс-зале «Арменпресс» главный тренер молодежной сборной Армении по греко-римской борьбе Армен Бабаларян кратко представил встречи армянских спортсменов во всех весовых категориях чемпионата Европы и зафиксированные результаты. 

Тренер команды Мовсес Карапетян подчеркнул, что в нескольких весовых категориях от армянских спортсменов были разные ожидания. «Абсолютные победы спортсменов по очкам говорят о том, что спортсмены технически богаты и имеют преимущество перед своими конкурентами», - сказал он.

Члены сборной Армении, призеры чемпионата Европы, также подвели итоги чемпионата Европы, подчеркнув, что следующая большая цель – зафиксировать хороший результат на чемпионате мира.

Борцы Ашот Хачатрян, Альберт Варданян, Виген Назарян и Сурен Агаджанян стали призерами молодежного чемпионата Европы.
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