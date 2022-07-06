Рост цен на продукты питания в еврозоне в июне составил рекордные 8,9%

Рост цен на продукты питания, табак и алкоголь в еврозоне в июне достиг самого высокого уровня за всю историю сообщества - 8,9%, предыдущий рекорд был установлен в мае и составил 7,5%. Как передает Арменпресс, об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

"Рост потребительских цен на продукты питания, табак и алкоголь в июне составил 8,9%, в мае он был на уровне 7,5%", - сообщил Евростат. По его данным продажи этой продукции в мае сократились на 0,3%, продолжая тренд падения, отметившийся в апреле рекордными 2,3%.

Эти данные близко соотносятся с рекордными показателями инфляции в зоне евро, которая составила 8,6% в июне и 8,1% в мае.

Ключевыми двигателями роста цен в Европе является резкий региональны рост на энергоносители и мировой рост цен на продукты, что в значительной степени стало следствием санкций ЕС против России.