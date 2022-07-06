Министр обороны сослался на дискуссии о том, якобы предпринимается попытка подчинить Вооруженные Силы министру







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Министр также добавил, что был бы очень заинтересован, если бы в обсуждении проекта участвовала и оппозиция, входящая в состав законодательной власти. Он отметил, что у многих оппозиционеров также есть опыт и знания военной службы. «И я не тот человек, который мог бы отвергнуть эти знания, объективные предположения. Естественно, я бы не отказался, но таких не было слышно», — сказал министр.



По словам Папикяна, политическая повестка оппозиции состоит не во благо РА, а в том, чтобы довести власть до поражения.



По его словам, один из депутатов от оппозиции позвонил в главный военный комитет и спросил, по какому праву они призывают оппозиционных юношей в сборы.



«Люди, вы граждане Республики Армения или как? Правильно говорят, что защищать и спасать страну в Ереване легко, когда это делается в мягких, спокойных условиях, но вы, конечно, не спасаете, вы пытаетесь привести страну к неопределенности. Я объявил последний 1 месяц месяцем инженерных работ, приезжайте и участвуйте в инженерных работах, идите, участвуйте в трехмесячных сборах, вы граждане Республики Армения, ваши сторонники - граждане Республики Армения и равны, как и все остальные. Мы не отделяем граждан РА друг от друга", - сказал Папикян, призвав не звонить военным, не делать завуалированных обращений. ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр обороны РА Сурен Папикян сослался на дискуссии о том, что путем внесения изменений и дополнений в закон «Об обороне», согласно которому начальник Генерального штаба становится первым заместителем министра обороны, предпринимается попытка подчинить Вооруженные силы Силы министру.Как сообщает «Арменпресс» , об этом Папикян заявил во время обсуждения пакета проектов на внеочередной сессии НС. «Многие говорят о попытке подчинить министру вооруженные силы. Во-первых, вооруженные силы подчиняются министру, это не эксперимент, это очень четкий шаг. Да, вооруженные силы должны подчиняться министру обороны и главнокомандующему. Во избежание неверных толкований и других вопросов, я очень четко говорю: властью, которую нам дал народ, мы вправе пользоваться в полной мере, и мы собираемся использовать нашу власть в полной мере».Министр также добавил, что был бы очень заинтересован, если бы в обсуждении проекта участвовала и оппозиция, входящая в состав законодательной власти. Он отметил, что у многих оппозиционеров также есть опыт и знания военной службы. «И я не тот человек, который мог бы отвергнуть эти знания, объективные предположения. Естественно, я бы не отказался, но таких не было слышно», — сказал министр.По словам Папикяна, политическая повестка оппозиции состоит не во благо РА, а в том, чтобы довести власть до поражения.По его словам, один из депутатов от оппозиции позвонил в главный военный комитет и спросил, по какому праву они призывают оппозиционных юношей в сборы.«Люди, вы граждане Республики Армения или как? Правильно говорят, что защищать и спасать страну в Ереване легко, когда это делается в мягких, спокойных условиях, но вы, конечно, не спасаете, вы пытаетесь привести страну к неопределенности. Я объявил последний 1 месяц месяцем инженерных работ, приезжайте и участвуйте в инженерных работах, идите, участвуйте в трехмесячных сборах, вы граждане Республики Армения, ваши сторонники - граждане Республики Армения и равны, как и все остальные. Мы не отделяем граждан РА друг от друга", - сказал Папикян, призвав не звонить военным, не делать завуалированных обращений.