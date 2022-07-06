ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В следующем году в Ереване планируется провести международный фестиваль дудукистов, который будет носить название «Дживан Гаспарян».



Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр ОНКС Ваграм Думанян во время церемонии открытия бюста Дживана Гаспаряна 6 июля.



«Я согласен с мнением, что музыка Дживана Гаспаряна – это еще и молитва. Недаром общественность присвоила ему титул «Король дудука». В следующем году министерство планирует организовать международный фестиваль дудукистов под названием «Дживан Гаспарян», сказал министр.



Заместитель министра Ара Хзмалян добавил, что самый верный и эффективный способ сохранить память – сохранить ее живой. «Дживан Гаспарян – человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший популяризации и интернационализации нашего абрикосового дерева, самого национального инструмента. Я думаю, что наивысшей оценкой его заслуг и успехов будет присвоение его имени международному фестивалю дудуки. Поскольку дудук включен в список ЮНЕСКО, для Армении очень важно иметь международный проект, который бы регулярно подтверждал каждый год право собственности на этот инструмент", - сказал Хзмалян.



Заместитель министра подчеркнул, что присвоение фестивалю имени Дживана Гаспаряна будет самой большой наградой за труд мастера. В рамках фестиваля также будут организованы конференции, дискуссии, публикации и т.д. для повышения осведомленности общественности об этом инструменте.



Замминистра отметил, что идея фестиваля презентуется впервые. Это также будет обсуждаться с членами семьи мастера.

Фото: Мхитара Хачатряна