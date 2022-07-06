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Состоялась беседа глав МИД Армении и Испании

Состоялась беседа глав МИД Армении и Испании
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Испании, провел частную беседу с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА.

Ранее МИД РА сообщал, что 5-7 июля Арарат Мирзоян находится с рабочим визитом в Королевстве Испания. В рамках визита запланированы встречи министра Мирзояна с председателем Конгресса депутатов Меришель Батет, министром иностранных дел Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.
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