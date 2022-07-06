Игры стран СНГ пройдут в девяти городах Белоруссии

Игры стран СНГ в 2023 году примут девять городов Белоруссии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду журналистам сообщил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.

"В Минске пройдут соревнования по волейболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, пляжному футболу, современному пятиборью и пулевой стрельбе, в Молодечно - турнир по пляжному волейболу, в Гродно - по баскетболу 3х3 и соревнования по тяжелой атлетике, в Солигорске - соревнования по спортивной борьбе, в Бресте - по гандболу. В Орше выступят баскетболисты и представители тайского бокса, в Борисове пройдут соревнования по мини-футболу. В Могилеве будут соревноваться пловцы и стрелки из лука, в Жлобине выступят дзюдоисты и самбисты", - сказал Ковальчук.

Игры стран СНГ в 2023 году пройдут с 3 по 15 августа.