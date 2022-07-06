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В Степанакерте состоялась презентация книги главы МИД Арцаха «Арцахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах»

В Степанакерте состоялась презентация книги главы МИД Арцаха «Арцахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах»

В Степанакерте 6 июля состоялась презентация книги «Арцахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах», подготовленной министерством иностранных дел Республики  Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, вօ вступительной речи министр ИД Арцаха Давид Бабаян отметил, что в настоящем труде  представлена общая концепция Республики Арцах по внешней политике и азербайджано-карабахскому конфликту.

«Книга предназначена для представителей органов законодательной и исполнительной власти, журналистов, научно-образовательных кругов», - отметил Давид Бабаян.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что книга будет опубликована и на русском, английском, немецком, французском и испанском языках, что позволит сделать ее более доступной для широкой читательской аудитории.

В своем выступлении председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян подчеркнул важность данной инициативы, отметив, что пособие будет чрезвычайно полезно для молодых политологов, а в дальнейшем - и для членов формирующегося Молодежного парламента.

Государственный министр Арцаха Артак Бегларян, поздравив персонал МИД в связи с выходом в свет книги, отметил, что она будет востребована как государственными деятелями, так и начинающими исследователями, изучающими причины и особенности   азербайджано-карабахского  конфликта.

«Работа полезна с точки зрения единого продвижения позиции Арцаха по азербайджано-карабахской проблеме при координирующей роли министерства иностранных дел»,-  подчеркнул Артак Бегларян.

Начальник главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах Ваграм Погосян в своем выступлении подчеркнул важность издания подобной книги в контексте ведущихся в современном мире информационных  войн.  

На мероприятии присутствовали представители духовенства Арцахской епархии, государственной, общественной и научно-образовательной сфер,  журналисты.


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