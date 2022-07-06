Запуск первого армянского спутника является превосходным результатом армяно- испанской совместной работы: глава МИД

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением для прессы по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаресом Буэно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу поблагодарить моего коллегу Хосе Мануэля Альбареса Буэно за теплый прием и плодотворные обсуждения.

Рад посетить Мадрид в юбилейный год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Испанией, что, уверен, является хорошим поводом для переоценки имеющегося потенциала в отношениях между нашими двумя странами и придания нового импульса двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству. В этом контексте примечательно также, что в истории наших дипломатических отношений сегодняшний визит является первым по двусторонней повестке визитом министра иностранных дел Армении в Испанию.

Хочу также выразить удовлетворение решением правительства Испании об учреждении в Армении постоянного дипломатического представительства. Надеюсь, что в ближайшее время представительство окажет также консульские услуги, что в значительной степени будет способствовать росту объемов туризма между двумя странами. Уверен, что данный важный шаг послужит положительным вкладом для дальнейшей активизации армяно-испанских межгосударственных отношений.

Уважаемые присутствующие,

Армяно-испанское сотрудничество основано не только на вековых связях двух народов, но и на фундаментальных ценностях демократии, защиты прав человека и верховенства права. В этом контексте хочу подчеркнуть, что в результате состоявшихся в 2018г. и 2021г. выборов, армянский народ однозначно выбрал путь демократического развития, и Правительство полным ходом претворяет в жизнь одобренную нашим народом повестку демократических реформ. Сегодня в ходе наших обсуждений мы с моим коллегой коснулись также перспектив развития торгово-экономического взаимодействия между Арменией и Испанией. Несмотря на то, что объемы товарооборота не очень большие, следует с удовлетворением отметить, что, например, в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован рост на 36%, а в 2022 году объемы первых четырех месяцев возросли почти в три раза по сравнению с 2021 годом.

Мы отметили важность реализации совместных амбициозных программ в сферах высоких и информационных технологий, возобновляемой энергетики, туризма, креативного образования и ряде других сфер. Считаю существенным примером армяно-испанского сотрудничества запуск в космос первого армянского спутника, что является первым успешным и, уверен, не последним, превосходным результатом совместной работы армянского государственного Геокосмоса и испанской компании Сатлантис.

Испания также является одним из важных государств Европейского союза, и в этом плане мы обменялись мнениями о перспективах развития партнерства Армения-Евросоюз.

Уважаемые коллеги,

Естественно, мы коснулись также ряда вопросов региональной стабильности и безопасности. Я подробно представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся вокруг нагорно-карабахского конфликта и видение армянской стороны об установлении безопасности и мира в регионе.

Я подтвердил позицию Армении продолжить переговоры с Азербайджаном по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта под международным мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Мы коснулись также гуманитарных последствий 44-дневной войны. Мы поговорили об армянских военнопленных, удерживаемых до сих пор в Азербайджане, армянском культурном наследии на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и других гуманитарных проблемах.

Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Армении со своей стороны прилагает необходимые усилия и для разблокирования региональных инфраструктур и транспортных путей, и для делимитации и безопасности границ, и для урегулирования отношений Армении и Азербайджана, так и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На этом, пожалуй, завершу свою речь.

Господин Альбарес, еще раз благодарю за теплый прием, и, пользуясь случаем, хочу Вас официально пригласить в Армению.

Спасибо”.