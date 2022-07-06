Почти 30 политиков вышли из состава британского правительства из-за скандала с Джонсоном

Уже 27 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки на фоне скандала с премьер-министром Борисом Джонсоном, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС. Как отмечают британские политические комментаторы, главе кабмина в нынешних условиях все труднее будет сохранить свой пост.

По информации газеты Daily Mail, даже высокопоставленные министры теперь предлагают Джонсону добровольно подать в отставку. В свою очередь The Daily Telegraph отмечает, что уже в среду вечером может состояться второе голосование по вотуму доверия премьер-министру. Ожидается, что позже в этот же день пройдет заседание парламентского комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев правящей Консервативной партии, на котором будет обсуждаться вопрос изменения партийных правил для проведения нового голосования по доверию Джонсону. "Игра окончена. Кабинет должен пойти против него [Джонсона]", - заявил один из членов комитета 1922 агентству Рейтер.

В начале июня большинство членов парламентской фракции тори выразило поддержку премьер-министру: 211 депутатов высказались за то, чтобы он оставался главой Консервативной партии, а 148 - против. Джонсон был вынужден пройти через процедуру о вотуме доверия на фоне резкого падения своей популярности и рейтинга правящей партии из-за скандала с вечеринками, проходившими в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Согласно действующим правилам, повторное голосование по вопросу доверия может состояться не ранее чем через год. Однако ряд депутатов выдвинули предложение провести еще одно голосование в ближайшее время.

Новый скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора ("кнута") правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Во вторник Джонсон в интервью телеканалу Sky News извинился перед избирателями за назначения Пинчера - как последнее, так и предыдущие. В то же время премьер-министр не стал комментировать сообщения СМИ о том, что он был в курсе неподобающего поведения Пинчера и даже шутил по этому поводу со своими коллегами в правительстве. Буквально сразу после того, как Джонсон выступил с извинениями, министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку. Позже их примеру последовали другие члены правительства, а ряд депутатов-консерваторов заявили об утрате доверия премьеру.