Исландия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Исландия одной из первых стран НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе и доставила ратификационные грамоты в Госдепартамент США в Вашингтоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом в среду сообщает финская телекомпания Yle.

"Исландский парламент в июне заранее дал согласие на расширение альянса. После подписания документа президентом Исландии Гудни Йоханнессоном он был направлен самолетом в Госдепартамент США", - заявило "Юле" со ссылкой на комментарий посольства Исландии в США.

Во вторник министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми странами - членами НАТО.