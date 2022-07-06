Посол Армении провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств 

Посол Армении в Египте Грачья Поладян 6 июля встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

В начале встречи Грачья Поладян вручил письмо министра иностранных дел Армении об аккредитации представителя Республики Армения в Лиге арабских государств. Генеральный секретарь ЛАГ поздравил посла Армении, пожелав ему успехов в его новой миссии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подробно обсудили возможное развитие отношений между Арменией и арабскими странами, а также между Арменией и ЛАГ. Грачья Поладян подчеркнул важность арабского направления для Армении.

В ходе беседы была также отмечена положительная роль армянских общин арабских стран в укреплении армяно-арабских отношений, а также в общественной жизни этих стран.