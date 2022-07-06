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Премьер Франции назвала укрепление национальной обороны одним из приоритетов правительства

Премьер Франции назвала укрепление национальной обороны одним из приоритетов правительства

Укрепление обороноспособности Франции станет одним из приоритетов нового правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об это заявила в среду премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая в среду в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента).

"Нам нужна укомплектованная современная армия, отвечающая существующим вызовам и способная действовать, - сказала Борн. - Необходимо увеличить инвестиции". По ее словам, в ближайшее время президент Франции Эмманюэль Макрон представит основные положения военного планирования, которые "укажут курс нашим вооруженным силам и нашей оборонной промышленности".

Премьер-министр также сообщила о намерении увеличить персонал судебной системы на 8,5 тыс. человек. Она призвала "вести борьбу с сепаратизмом и исламизмом, которые угрожают республиканскому единству". "Светскость является опорой нашей республики", - подчеркнула Борн.

Выступление Борн в парламенте стало первым после проведенной в понедельник реорганизации правительства Франции. По итогам июньских парламентских выборов ни правящий центристский блок, ни правая, ни левая оппозиция не получили абсолютного большинства мандатов.


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