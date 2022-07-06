Посол Лаоса вручила копии верительных грамот замглаве МИД Армении

Чрезвычайный и Полномочный посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Республике Армения Вилаван Йиапохэ (резиденция в Москве) вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Республики Армения Мнацакану Сафаряну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив с назначением, заместитель министра иностранных дел пожелал послу плодотворной и эффективной работы.

Поблагодарив за прием и добрые пожелания, посол отметила, что постарается внести максимальный вклад в укрепление отношений между двумя странами.

Стороны обсудили возможности поднятия двусторонних отношений на новый уровень. Двусторонне была выражена готовность приложить все усилия для полного использования имеющегося потенциала в представляющих взаимный интерес областях, в частности, в сферах информационных технологий, образования и туризма.