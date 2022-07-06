Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль 2022

Торгово-экономические связи между Арменией и Испанией достигают до небес: глава МИД Испании

Торгово-экономические связи между Арменией и Испанией достигают до небес: глава МИД Испании

Открытие резидентного дипломатического представительства Королевства Испании в Ереване, которое состоится в ближайшее время, свидетельствует о заинтересованности Испании в укреплении отношений с Арменией. Как передает корр. Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Напомнив, что в этом году Испания и Армения отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений, глава МИД Испании подчеркнул, что у Испании и Армении прекрасные отношения.

«В этом, 2022 году, мы отмечаем 30-летие установления наших дипломатических отношений, и это одна из причин визита моего армянского коллеги. За эти тридцать лет мы построили и расширили наши отношения», — сказал министр иностранных дел Испании.

По его словам, встреча с Араратом Мирзояном и решение правительства Испании об открытии резидентного дипломатического представительства Испании в Ереване свидетельствуют об особой заинтересованности Испании в укреплении отношений с Арменией и расширении присутствия Королевства в регионе Южного Кавказа.

Как министр иностранных дел Армении, так и министр иностранных дел Испании в своем выступлении подчеркнули, что запуск первого армянского спутника в космос является результатом превосходной совместной работы армянской государственной компании «Геокосмос» и испанской компании «Сатлантис».

«Наши торгово-экономические связи имеют большой потенциал и буквально достигают до небес, так как в мае этого года благодаря совместному проекту армянской и испанской компаний в космос был запущен первый армянский спутник. Есть также большие возможности для сотрудничества в различных областях, таких как инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт и возобновляемая энергетика», - сказал министр иностранных дел Испании.
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