Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в рамках визита в Сюник посетила расположенный в селе Веришен фонд "Женский ресурсный центр". Анну Акопян встретила исполнительный директор центра Рузанна Торозян и ознакомила ее с проводимой там работой.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, фонд создан в 2009 году при поддержке Ереванского офиса ОБСЕ и инициативной группы местных женщин. Ресурсный центр расширяет участие женщин в экономической и политической жизни.

В центре женщины Гориса и окрестных сел делают нити из шерсти, красят их натуральным сырьем и ткут ковры. Благодаря недавно приобретенному в Голландии ткацкому станку женщины также могут заниматься ткачеством, что дает толчок развитию текстильного производства. Шьют занавески, одеяла, подушки и сумки. Сейчас ищут стилиста-специалиста по пошиву костюмов и обуви.

Анна Акопян выразила готовность стать их первой обладательницей, когда будет получена первая продукция. Целью центра является открытие магазина в Ереване и экспорт продукции в другие страны.

Сшитые ими подушки стали визитной карточкой центра. Они символичны, так как сшиты исключительно нитками натуральных цветов, а орнаменты выполнены в виде косых камней горисских домов.

Реализация продукции мастерской осуществляется за счет гостиниц общины. Основные потребители – туристы. Благодаря мастерской 14 женщин имеют постоянную работу.

Три раза в неделю 10-12-летние девочки из Гориса и соседних сел учатся ковроткачеству. В завершение визита госпожа Акопян побеседовала с детьми и ознакомилась с их работами.