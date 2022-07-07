Европейские индексы - 06-07-22

МОСКВА, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.56% и составил 12594.52 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.03% и составил 5912.38 пункта, британский FTSE вырос на 1.17% и составил 7107.77 пункта, а российский RTSI снизился на 3.93% и составил 1101.64 пункта.