«Арарат» постарается добиться хорошего результата в двух матчах против «Шкендии»







«Из Шкендии я выделю запасного нападающего Ферхана Хасани, защитника Мевлана Мурати и центрального нападающего Сидрита Гури.



Мы в курсе, что за последние 5 лет они 3 раза становились чемпионами и имеют неплохие успехи в еврокубках, даже выходя в плей-офф, где встречались с такими командами, как «Тоттенхэм» и «Милан» и, проиграв им, вылетели из соревнований. Мы сделаем все, чтобы по итогам двух игр выйти в следующий раунд и соответственно будем выбирать стратегию на каждую игру», — как сообщает



«Арарат» сыграет с «Шкендией» 7 июля в первом квалификационном раунде Лиги футбольных конференций. Матч начнется в 22:00 по ереванскому времени. ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В ходе состоявшейся 6 июля в Скопье пресс-конференции главный тренер «Арарата» Арам Восканян отметил, что они как нельзя лучше изучили команду-соперника «Шкендия» и готовы к двухматчевому противостоянию.«Из Шкендии я выделю запасного нападающего Ферхана Хасани, защитника Мевлана Мурати и центрального нападающего Сидрита Гури.Мы в курсе, что за последние 5 лет они 3 раза становились чемпионами и имеют неплохие успехи в еврокубках, даже выходя в плей-офф, где встречались с такими командами, как «Тоттенхэм» и «Милан» и, проиграв им, вылетели из соревнований. Мы сделаем все, чтобы по итогам двух игр выйти в следующий раунд и соответственно будем выбирать стратегию на каждую игру», — как сообщает «Арменпресс» , слова главного тренера «Арарата» передала пресс-служба клуба.«Арарат» сыграет с «Шкендией» 7 июля в первом квалификационном раунде Лиги футбольных конференций. Матч начнется в 22:00 по ереванскому времени.