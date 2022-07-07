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Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания

Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания

ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании РА продолжается работа внеочередной сессии, начатой по инициативе правительства 6 июля.



Как сообщает «Арменпресс», во втором чтении будет рассмотрен ряд законопроектов, принятых накануне в первом чтении, в том числе законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне" и прилагаемый пакет законопроектов, которым предусмотрено, что в вооруженных силах Республики Армения начальником Генерального штаба вооруженных сил будет первый заместитель министра обороны.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих».


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