Реализация достигнутых договоренностей зависит от работы соответствующих ведомств Армении и Турции: Пашинян
11:15, 7 Июль 2022
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По результатам прошедшей встречи спецпредставители Армении и Турции достигли договоренности об открытии границы между Республикой Армения и Турцией для граждан третьих стран и осуществлении авиаперевозок Турция-Армения и в обратном направлении. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства, состоявшемся 7 июля.
"Сейчас нашим ведомствам очень важно работать с соответствующими ведомствами Турции, потому что политическое соглашение соглашением, но от этой работы зависит их выполнение, и моя задача - работать скоординированно для реализации достигнутых договоренностей как можно скорее", - сказал он.
1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Килича.
Стороны договорились обеспечить возможность пересечения сухопутной границы Армении и Турции в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.
Также была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и принято решение начать необходимые процессы в этом направлении.
Кроме того, обсуждались и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования между двумя странами.
Наконец, стороны вновь подтвердили свое согласие на продолжение процесса урегулирования без предварительных условий.
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