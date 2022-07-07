Президент Алжира выступил за участие всех лидеров в саммите Лиги арабских государств

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), намеченный на 1-2 ноября в алжирской столице, должен сплотить ряды арабов для противодействия оказываемому на них внешнему давлению. Об этом, как сообщило агентство САНА, заявил в среду президент Алжира Абдельмаджид Теббун на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

"Алжир стремится к тому, чтобы все без исключения арабские страны приняли участие в предстоящем саммите сообщества, - подчеркнул Теббун. - Встреча в верхах должна быть всеобъемлющей и инклюзивной, что позволит вернуть межарабские отношения в нормальное русло".

По информации агентства, в ходе состоявшейся беседы алжирский лидер передал "самые теплые приветствия президенту Сирии Башару Асаду". Он выразил восхищение "стойкостью сирийского народа, его успехами в войне с терроризмом и отстаивании суверенитета перед лицом заговоров", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В свою очередь Микдад, возглавлявший сирийскую делегацию на праздновании 60-летия независимости Алжира, отметил "необходимость объединения усилий арабов для отпора гегемонии Запада".

2 июля в Бейруте состоялось консультативное совещание ЛАГ на уровне министров иностранных дел, которое было посвящено подготовке предстоящего саммита регионального сообщества в Алжире. Как заявил журналистам генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт, Сирия "не была приглашена на заседание, поскольку ее членство в ЛАГ заморожено с 2011 года". Египетский дипломат пояснил, что для возвращения в ряды сообщества Дамаск должен выполнить резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН, которая считается дорожной картой урегулирования сирийского кризиса.