Проблема очередей на КПП «Ларс» будет полностью решена в течение ближайшего месяца: министр экономики







«Пропуск армянских автомобилей увеличился вдвое. Если два месяца назад среднесуточное количество армянских автомобилей, проезжающих через Ларс, составляло 130, то сейчас оно составляет примерно 250", - сказал он.



По словам Керобяна, быстрый переход скоропортящихся товаров значительно облегчил работу экспортерам сельхозпродукции и снизил риски.



"Мы думаем, что проблема очередей будет полностью решена в течение ближайшего месяца, очереди исчезнут, и до ухудшения погодных условий у нас не будет проблемы", - сказал он.



Касаясь вариантов паромных перевозок, министр сообщил, что ожидается, что вопрос будет решен в ближайшие дни. «Если нет, то мы сможем создать альтернативный вариант через Батумский порт. Проблема в том, что голландская компания присоединилась к санкциям против России и из-за санкций затягивается получение разрешения. Батумской компанией управляет филиппинская компания, откуда легче получить разрешение. Мы думаем, что хороший вариант — это порт Поти, но если его нет, то будем делать второй вариант», — сказал Керобян.



Касаясь инфляции, министр экономики сказал, что центральный банк борется с инфляцией своими инструментами.



«Из-за высоких цен на продукты мы сталкиваемся с риском роста бедности, и правительство готовит ряд действий в связи с этим. Повысятся минимальные зарплаты и пенсии, будут созданы новые рабочие места", - сказал он. ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Производительность Ларса значительно увеличилась за последние 1,5 месяца. Как сообщает «Арменпресс» , об этом на брифинге с журналистами после очередного заседания правительства РА заявил министр экономики РА Ваан Керобян.«Пропуск армянских автомобилей увеличился вдвое. Если два месяца назад среднесуточное количество армянских автомобилей, проезжающих через Ларс, составляло 130, то сейчас оно составляет примерно 250", - сказал он.По словам Керобяна, быстрый переход скоропортящихся товаров значительно облегчил работу экспортерам сельхозпродукции и снизил риски."Мы думаем, что проблема очередей будет полностью решена в течение ближайшего месяца, очереди исчезнут, и до ухудшения погодных условий у нас не будет проблемы", - сказал он.Касаясь вариантов паромных перевозок, министр сообщил, что ожидается, что вопрос будет решен в ближайшие дни. «Если нет, то мы сможем создать альтернативный вариант через Батумский порт. Проблема в том, что голландская компания присоединилась к санкциям против России и из-за санкций затягивается получение разрешения. Батумской компанией управляет филиппинская компания, откуда легче получить разрешение. Мы думаем, что хороший вариант — это порт Поти, но если его нет, то будем делать второй вариант», — сказал Керобян.Касаясь инфляции, министр экономики сказал, что центральный банк борется с инфляцией своими инструментами.«Из-за высоких цен на продукты мы сталкиваемся с риском роста бедности, и правительство готовит ряд действий в связи с этим. Повысятся минимальные зарплаты и пенсии, будут созданы новые рабочие места", - сказал он.