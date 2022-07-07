Уровень озера Севан остается ниже на 5 сантиметров по сравнению с июлем прошлого года







В период с января по 6 июля текущего года по тоннельному акведуку Арпа-Севан, включая подземный сток, в озеро Севан было выпущено 145 миллионов 562 тысячи кубометров воды. А с июня 2022 года по 6 июля из озера Севан на ирригационные цели было выпущено 42 миллиона 579 тысяч кубометров воды. В реках, впадающих в озеро Севан наблюдалось снижение уровня воды.



Хосров Хлгатян ГАВАР, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 6 июля 2022 года высота озера Севан составляла 1900 метров 72 сантиметра над уровнем моря. Как сообщили «Арменпресс» в службе "Армгидромет" МЧС РА, в тот же день прошлого года уровень озера Севан был выше на 5 сантиметров.В период с января по 6 июля текущего года по тоннельному акведуку Арпа-Севан, включая подземный сток, в озеро Севан было выпущено 145 миллионов 562 тысячи кубометров воды. А с июня 2022 года по 6 июля из озера Севан на ирригационные цели было выпущено 42 миллиона 579 тысяч кубометров воды. В реках, впадающих в озеро Севан наблюдалось снижение уровня воды.Хосров Хлгатян