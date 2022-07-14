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Известны первые пары нового сезона Кубка Армении по футболу

Известны первые пары нового сезона Кубка Армении по футболу
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Жеребьевка Кубка Армении VBET 2022/2023 прошла в штаб-квартире ФФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. В результате жеребьевки были сформированы следующие пары:

"Мика"-"Гандзасар"

"Вест-Армения"-"Алашкерт"

"Сюник"-"Ширак"

"Арарат" - "Арарат-Армения"

ЦСКА-"Ноа"

"Горный Арцах"-"Ван"


Первые упомянутые команды проведут матчи под своей крышей.

Кубок Армении стартует в октябре 2022 года.
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