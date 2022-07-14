Известны первые пары нового сезона Кубка Армении по футболу
15:10, 14 Июль 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Жеребьевка Кубка Армении VBET 2022/2023 прошла в штаб-квартире ФФА.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. В результате жеребьевки были сформированы следующие пары:
"Мика"-"Гандзасар"
"Вест-Армения"-"Алашкерт"
"Сюник"-"Ширак"
"Арарат" - "Арарат-Армения"
ЦСКА-"Ноа"
"Горный Арцах"-"Ван"
Первые упомянутые команды проведут матчи под своей крышей.
Кубок Армении стартует в октябре 2022 года.
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