Лапид и Байден завершили двустороннюю встречу в Иерусалиме, обсудив Иран и безопасность

Двусторонняя встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена завершилась в Иерусалиме. В ходе беседы они обсудили безопасность Ближнего Востока и противодействие Ирану, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы говорили <...> о Саудовской Аравии, о попытке построить более безопасную коалицию здесь, на Ближнем Востоке, которая давно необходима", - сказал по итогам разговора Лапид, слова которого приводит газета The Times of Israel.

Важной темой беседы стало противодействие иранской ядерной программе, продолжил он. Как подчеркнул израильский премьер, стороны обсуждали "иранскую угрозу" и правильные, по их мнению, шаги, направленные на то, чтобы не дать Тегерану заполучить ядерное оружие. "В этом наши точки зрения совпадают", - отметил Лапид.

В свою очередь Байден заверил Лапида, что США будут поддерживать безопасность Израиля. "Я говорил о том, как важно Израилю, с моей точки зрения, быть полностью интегрированным в регион и завершить эту интеграцию. <...> Наша администрация и, я думаю, подавляющее большинство американской общественности, не только в моей администрации, полностью привержены вашей безопасности, <...> без каких-либо сомнений по этому вопросу", - сказал американский президент.

Байден и Лапид не стали отвечать на вопросы журналистов, отмечает Times of Israel. По завершении двусторонней встречи политики перешли к совещанию в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. Позднее ожидается онлайн-саммит группы I2U2, в которую входят Израиль, Индия, ОАЭ и США. После него запланирована совместная пресс-конференция Лапида и Байдена.

Хозяин Белого дома в среду прибыл в Израиль, начав первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.