СМИ: в седьмой пакет санкций ЕС против России войдет запрет экспорта золота

Символический седьмой пакет санкций ЕС против России может быть принят в течение недели и будет включать запрет на экспорт российского золота, который в нынешних условиях Россия уже перестала поставлять западным странам. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг брюссельский новостной портал EURactiv со ссылкой на источники в институтах ЕС.

"Подготовка седьмого пакета санкций послами ЕС возобновится 14-15 июля и, вероятно, они будут одобрены к середине следующей недели. Этот пакет будет включать запрет на экспорт российского золота, который является крупнейшей статьей российского неэнергетического экспорта, - отмечает издание. - Специалисты в золотой индустрии отмечают, что этот запрет будет носить в значительной степени символический характер, поскольку предыдущие санкции уже закрыли для России европейские и американские рынки золота, включая площадки в Лондоне и Цюрихе".

Издание отмечает, что этот пакет санкций будет включать расширение списка товаров двойного назначения, которые запрещены к торговле и любым видам транзита с участием стран Запада. Как ожидается, это должно внести дополнительные разъяснения в вопросы функционирования калининградского транзита в условиях санкций.