Азиатские индексы снизились - 14-07-22

ТОКИО, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.62% и составил 26643.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.23% и составил 1893.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.08% и составил 3281.74 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 20751.21 пункта.